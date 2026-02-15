وقالت الوزارة في بيان إن عراقجي "غادر طهران إلى جنيف مساء الأحد على رأس وفد دبلوماسي وتقني، لإجراء الجولة الثانية من المباحثات النووية وعقد سلسلة من المشاورات الدبلوماسية"، موضحة أن هذه المباحثات "غير المباشرة" ستعقد الثلاثاء بوساطة سلطنة عمان.

وخلال زيارته جنيف، يتوقع أن يعقد عراقجي محادثات مع نظيريه السويسري والعماني، إضافة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ومسؤولين دوليين آخرين، وفقا لبيان الخارجية.

وكانت طهران وواشنطن استأنفتا مفاوضاتهما في مسقط في السادس من فبراير، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر شن إسرائيل حربا على إيران في يونيو الماضي، استمرت 12 يوما.

وجاءت المحادثات الأخيرة في ظل تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري، ونشرها حاملة طائرات ومجموعتها العسكرية في المنطقة عقب حملة قمع لاحتجاجات مناهضة للسلطات الإيرانية الشهر الماضي.

وقاد عراقجي الوفد الإيراني المفاوض في مسقط حيث أجرى مباحثات غير مباشرة مع الوفد الأميركي الذي تقدمه المبعوث إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتتمسك إيران بأن تقتصر المباحثات على الملف النووي الذي تشتبه دول غربية بأن هدفه تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.

في المقابل، تحدث مسؤولون أميركيون وغربيون عن ضرورة أن يشمل أي اتفاق مع طهران، البحث في برنامجها الصاروخي البالستي، ودعمها فصائل مسلحة في المنطقة معادية لإسرائيل.