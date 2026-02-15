وقال حمدوك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، تبث في وقت لاحق، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية، إن الإسلاميين يخربون كل مساعي السلام التي حصلت حتى الآن"، واصفا تنظيم الإخوان بأنه "سبب المصائب" التي واجهتها البلاد على مدى عقود.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية وفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، معتبرا أن "الحل السلمي والحكم المدني" هما المخرج الوحيد للأزمة.

وطالب حمدوك بعدم إفلات أي من مرتكبي جرائم الحرب من العقاب، مشيرا إلى أن المحاسبة يجب أن تطال المتورطين "أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه".

وأكد رئيس الوزراء السابق على موقف حازم تجاه مستقبل السلطة، قائلا: "لا مكان لحملة السلاح في إدارة الحكم بالسودان بعدما تضع الحرب أوزارها".

ووصف حمدوك لقاءاته مع القادة الأفارقة والدوليين في أديس أبابا بـ "المفيدة"، كما أثنى على جهود اللجنة الرباعية الدولية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والدخول في عملية سلمية.