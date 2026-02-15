وقال بولس إنه عقد اجتماعا وصفه بـ"المثمر" مع وزيرة الدولة الإماراتية لانا نسيبة في ميونخ، مشددا على أن التنسيق المستمر بين واشنطن وأبوظبي في عدد من الملفات "يظل أمرا بالغ الأهمية لأمن المنطقة وسلامتها وازدهارها".

وفي سياق متصل، أكد مسعد بولس أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع مصر والسعودية والإمارات للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في السودان، ضمن جهود دبلوماسية أوسع لوقف النزاع المستمر منذ عام 2023.

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أن هذا التنسيق يأتي في إطار مبادرة تضم قوى إقليمية رئيسية بهدف إنهاء الصراع وإحلال السلام.

وأضاف أن آلية رباعية تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات تحرز تقدماً في مساعيها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، داعياً الأطراف السودانية إلى التعاطي الإيجابي مع المبادرات المطروحة لإنهاء الحرب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التحركات الدولية والإقليمية الرامية إلى تثبيت وقف لإطلاق النار، وسط تحديات ميدانية وسياسية تعرقل الوصول إلى تسوية نهائية للأزمة.