وقالت إندونيسيا إن القوات التي سيتم إرسالها إلى غزة سوف تبقى تحت قيادة جاكرتا، وستتجنب القتال، مؤكدة أنها سيتم سحبها في حال انحرفت المهمة عن اتجاهها.

وأوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان، أن "مشاركة إندونيسيا سوف تبقى تحت القيادة الوطنية، وسيتم تطبيقها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، والقانون الدولي، وسياسة عدم الانحياز التي تلتزم بها الدولة".

وأضافت الوزارة: "الأفراد الإندونيسيون لن يشاركوا في أي عمليات قتالية أو أي أعمال تؤدي لمواجهة مباشرة مع أي أطراف مسلحة".

وقالت إن "أفراد القوات المسلحة الإندونيسية سوف يتم تكليفهم فقط بأداء مهام إنسانية وتتعلق بالاستقرار، بما في ذلك الحماية المدنية والمساعدة الطبية وجهود إعادة الأعمار وتدريب أفراد الشرطة الفلسطينية".

وأكدت جاكرتا أن أي نشر للقوات سيتطلب موافقة السلطة الفلسطينية، كما شددت على دعمها لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما قالت إندونيسيا إنها ستسحب قواتها إذا انحرفت المهمة عن الظروف التشغيلية الوطنية، كما تعهدت بمعارضة أي نزوح قسري أو تغيير ديموغرافي يؤثر على الفلسطينيين.

وقبل أيام، كان البلد الآسيوي أول من أعلن أنه سيرسل قوات إلى قطاع غزة ضمن مهمة تثبيت الاستقرار، مقدرا عددها بين 5 آلاف و8 آلاف جندي.