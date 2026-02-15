ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا، شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 4 آخرين قتلوا في قصف إسرائيلي لمناطق جنوب مدينة خان يونس، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى المواقع المستهدفة، بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عمليات نسف المنازل شمال مدينة غزة، كما استهدف قصفا مدفعيا مفرق السنافور بحي التفاح شرق المدينة.

وكانت وفا أشارت في تقرير سابق إلى ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,051 قتيلا، و171,706 جرحى.

وذكرت أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1,598، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.