وقال الدفاع المدني في غزة إن 5 قتلى سقطوا في "غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة".

وأضاف أن 5 آخرين قتلوا وأصيب عدد من الأشخاص بجروح "إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط المسلخ التركي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة"، فيما قُتل شخص في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأكد مستشفى الشفاء في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس استقبالهما جثامين ما لا يقل عن 7 أشخاص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية تواصل عمليات نسف المنازل شمال مدينة غزة، كما استهدف قصفا مدفعيا مفرق السنافور بحي التفاح شرق المدينة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أشارت في تقرير سابق إلى ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,051 قتيلا، و171,706 جرحى.

وذكرت أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1,598، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.