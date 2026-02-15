وذكر الجيش في بيان أنه: "في خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار، رصد مخربين مسلحين بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "تواصل قوات المجموعة القتالية للواء الشمالي، تحت قيادة الفرقة 98، أعمالها الرامية إلى تدمير بنى تحت أرضية في شمال قطاع غزة طبقا للاتفاقية".

وتابع البيان: "في إطار أعمالها في وقت سابق من اليوم (السبت)، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المخربين المسلحين الذين صعدوا، على ما يبدو، إلى سطح الأرض من بنية تحت أرضية في المنطقة، ودخلوا إلى داخل ركام أحد المباني شرقي الخط الأصفر، بالقرب من القوات".

وأردف الجيش الإسرائيلي: "بعد رصدهم مباشرة، قامت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو بمهاجمة المبنى، وقضت على مخربين اثنين".

ولفت الجيش إلى أنه: "على أغلب الظن تم القضاء على مخربين آخرين في هذه الغارة، وتواصل القوات أعمال التمشيط في المنطقة بحثا عن مخربين آخرين قد يكونون نجوا من الهجمة للقضاء عليهم".