بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، يوم السبت، مع بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة.
كما بحث الوزيران مجمل التطورات الإقليمية، لاسيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم المساعي الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار لمصلحة شعوبها.
وناقش الشيخ عبد الله بن زايد مع الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية تنفيذ كافة مراحل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعمل من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.