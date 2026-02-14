كما بحث الوزيران مجمل التطورات الإقليمية، لاسيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم المساعي الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار لمصلحة شعوبها.

وناقش الشيخ عبد الله بن زايد مع الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية تنفيذ كافة مراحل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعمل من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.