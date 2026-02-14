وأكد بولس في كلمة له من مؤتمر ميونيخ للأمن: "نعمل مع السعودية والإمارات ومصر لإنهاء حرب السودان"، مشدداً على ضرورة "ضمان إدخال المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى عزم واشنطن على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، لافتاً إلى أن اجتماعاً بشأن السودان سيعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة لتحديد إطار للمناقشات المقبلة.

وأوضح بولس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قلق ويريد أن تنتهي الحرب في السودان بأقرب وقت"، مؤكداً التزام ترامب بإنهاء الحرب.

من جانبها، وصفت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر الوضع في السودان بأنه "كارثي"، مشيرة إلى تعرض غالبية النساء للعنف، وأكدت أن بلادها تراجع المعلومات بشأن تدفق السلاح إلى السودان، كما أشارت إلى أن تقرير كشف الحقائق حول مجازر الفاشر سيقدم قريباً إلى الأمم المتحدة.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الألمانية ريم ردوفان إن "الكارثة في السودان من صنع الإنسان ويجب وقفها"، مؤكدة ضرورة وجود حكومة مدنية في السودان كمدخل لأي تسوية مستدامة.