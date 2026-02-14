وأوضحت ⁠القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن ⁠الولايات المتحدة قصفت "بنى تحتية ومخازن ​أسلحة للتنظيم"، ⁠بين الثالث من فبراير ‌و12 من الشهر ذاته.

وقال الجيش الأميركي إن هدف الغارات "مواصلة الضغط العسكري على فلول التنظيم الإرهابي".

وذكر أن القصف تم باستخدام "ذخائر دقيقة ألقيت بواسطة طائرات ثابتة الجناحين، وطائرات مروحية، ومسيّرات".

وكانت قوات "سنتكوم" نفذت سابقا 5 غارات على موقع اتصالات تابع لتنظيم "داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير.

وذكر الجيش الأميركي أن الخطوة جاءت "ردا على هجوم 13 ديسمبر على القوات الأميركية والسورية في تدمر"، بعد أن أسفر كمين لـ"داعش" عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي.

وخلال شهرين من الهجمات، قتل أو أسر أكثر من 50 مسلحا من "داعش"، ودمر أكثر من 100 موقع تابع للتنظيم، وفق "سنتكوم".