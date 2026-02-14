وأوضح أن دولة الإمارات استثمرت 4.5 مليارات دولار لتسريع مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا، في إطار دعم التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.

وأشار الشيخ شخبوط إلى أنه خلال العقد الماضي قدمت الإمارات نحو 20.9 مليار دولار في شكل مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية للدول الإفريقية، لافتا إلى أن مساهمة الدولة شكّلت 40 في المائة من إجمالي المساعدات الأجنبية المقدمة إلى القارة الإفريقية.

وأكد أن مقاربة الإمارات تعكس نظرتها القائمة على الشراكة والتعاون المهيكل خلال العقود المقبلة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز المصالح المشتركة.

وتشارك دولة الإمارات في القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي بوفد رفيع المستوى، في سياق علاقاتها القوية مع الدول الإفريقية القائمة على شراكات وتعاون مؤسسي في مختلف المجالات.

وكانت الإمارات قد انضمت إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب قبل خمسة عشر عاما، ما عزز دورها في دعم دول القارة ومشاريعها الإنمائية.