أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، في الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال رفيق الحريري، تمسك تيار المستقبل بخيار الاعتدال ونهج الدولة، مشددا على أن "مشروع الحريري لم يكن حلما ينتهي باغتياله".
وقال الحريري: "نوجه التحية لسوريا الجديدة وشعبها ولجهود الاستقرار التي يقودها الرئيس الشرع"، مضيفا: "نريد أفضل العلاقات مع الدول العربية بدءا من سوريا"، ومؤكدا أن "سنبقى دائما ندعم أي تقارب عربي".
وشدد على أن "مشروعنا لبنان أولا ولبنان عربي وحر"، مؤكدا: "لا سلاح إلا سلاح الدولة".
وأوضح أن قرار الابتعاد عن العمل السياسي جاء لأن "السياسة حين تكون على حساب مشروع الدولة لا مكان لها في مدرستنا"، مضيفا: "هناك من يحب السلطة أما أنا فأحب جمهوري".
وتابع: "من راهن على إلغاء الحريرية نقول له من جرب المجرب…"، مؤكدا في ختام كلمته: "نحن لا ننكسر لأن مشروع الحريري باق".