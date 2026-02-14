كما بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأن دعم الاستقرار والسلام وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات في المنطقة مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة كونهما القاعدة الرئيسة لتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها كافة.

وقد غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني البلاد في وقت لاحق حيث كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته مطار البطين في أبوظبي وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.