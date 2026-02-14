وفي افتتاح القمة السنوية رقم 39 للاتحاد الإفريقي المقامة في أديس أبابا، السبت، قال غوتيريس إنه "يجب تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في السودان"، التي تشهد حربا منذ أبريل 2023.

وأكد أن الأمم المتحدة "عملت على إسكات البنادق في الدول الإفريقية وتحقيق انتقالات سلمية".

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعطاء مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن.

كذلك تطرق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إلى حرب السوادن وغيرها من الصراعات الجارية في القارة.

وقال يوسف: "من السودان إلى الساحل، ومن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الصومال وغيرها، لا تزال شعوبنا تدفع ثمنا باهظا لانعدام الاستقرار".

وتابع: "نجد صعوبة في التوصل إلى إسكات السلاح. الهشاشة السياسية والمؤسسية في عدد من بلداننا تبعث القلق. والنزاعات، سواء المفتوحة منها أو الكامنة، تصبح مزمنة".

كما دعا إلى "وقف إبادة" الفلسطينيين، ومعالجة معاناتهم.