وقال المسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، إن على جميع الأطراف، بما في ذلك الجيش وقوات الدعم السريع، ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وأوضح: "تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولية التوصل إلى هدنة إنسانية والالتزام بها، من أجل إنهاء الفظائع وتخفيف المعاناة الهائلة للشعب السوداني".

ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا منذ أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين، وسببت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفشلت حتى الآن المساعي الإقليمية الدولية في إقناع طرفي الحرب بوقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات.