وأجرى زامير تقييما للوضع وجولة ميدانية في رفح على خلفية الاشتباكات التي وقعت خلال الأسبوع الأخير، وأوعز بتعميق عملية تطهير المنطقة، مع التركيز على ضرب البنى التحتية تحت الأرض.

وأضاف: "لا حصانة للإرهاب. والذي ينطبق على غزة ينطبق كذلك على بقية المناطق. سنواصل التركيز وقطع التهديدات بحزم وبروح هجومية".

وأكمل: "الجيش منتشر على طول الحدود الأمنية - الخط الأصفر، يسيطر على بوابات القطاع ويقوم بتطهير المنطقة من البنى التحتية الإرهابية بشكل ممنهج".

وتابع: "نحن مستعدون للانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وسنرد على أي خرق وسنحرم العدو من قدراته. قمنا مؤخراً بتصفية العديد من المخربين، بينهم مخربون بارزون في التنظيمات الإرهابية".

وقال زامير: "نعمل وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي، وبالتوازي نحتفظ بخطط للحسم العسكري ومستعدون للعمل بشكل هجومي كلما اقتضت الحاجة".

وتابع: "خلال الأسبوع الأخير قمنا بتأسيس الفرقة 38، التي ستعزز القدرة العملياتية والقوة البرية للجيش. لقد أثبتت الحرب أهمية الفرق باعتبارها قوة تحرك عجلات آلة الحرب للجيش وعنصرًا حيويًا في الحسم والانتصار في معركة متعددة الساحات ومستمرّة".