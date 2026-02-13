وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي إن عدد من جرى نقلهم حتى الآن بلغ 5064 عنصرا، بينهم أكثر من 270 عراقيا وأكثر من 3 آلاف سوري، إضافة إلى جنسيات أخرى.

وأوضح أن جميعهم أودعوا في سجن واحد تمهيدا للتحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي.

وأضاف أن العراق، بوصفه عضوا أساسيا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وافق على استضافة هؤلاء المعتقلين بناء على طلب من التحالف، مشيرا إلى أن وزير العدل خالد شواني أكد أن العملية تمت بالتنسيق الكامل مع الشركاء الدوليين.

وأشار لعيبي إلى أن نفقات إطعام المعتقلين تتحملها قوات التحالف الدولي، وليس الحكومة العراقية.

ولفت إلى أن بغداد تستعد لاستقبال نحو سبعة آلاف عنصر من التنظيم محتجزين في السجون السورية على دفعات، وكانت الدفعة الأولى، التي تضم 150 معتقلا، قد وصلت في 26 يناير 2026.