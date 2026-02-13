ووفقا لمصادر يمنية فإن الغارة استهدفت سيارة كان يقودها أحد عناصر "القاعدة" في اليمن وهو صومالي الجنسية.

وتأتي الغارة في بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة أعضاء في "القاعدة" بغارة مماثلة استهدفت سيارة في محافظة مأرب.

وفي نوفمبر الماضي، أفادت مصادر أمنية يمنية بمقتل القيادي في "القاعدة" منير الأهدل المكنى بـ"أبي الهيجاء الحديدي"، جرّاء غارة نفذتها مسيّرة أميركية استهدفت دراجة نارية كان يستقلها في منطقة الحصون بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، ما أدى إلى مقتله ومرافقه على الفور.

وجاءت تلك الضربة في إطار سلسلة استهدافات تنفذها الطائرات الأميركية المسيّرة ضد عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي في مناطق مأرب وشبوة وأبين.

ويتركز انتشار تنظيم "القاعدة" في محافظات مأرب والبيضاء ومناطق في شبوة وأبين، ويتعرض بشكل متواصل لضربات من الطيران الأميركي المسيّر.