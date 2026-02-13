وأضاف المصدر أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة "تسعى للتعاقد مع شركات أمنية خاصة لتأمين تحركاتها في القطاع".

وتابع المصدر قائلا إن "اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبحث استلام وزارتي التعليم والصحة من حماس بشكل مرحلي".

ووفق المصدر فإن هذه القرارت "جاءت بعد سلسلة اجتماعات للجنة مع توني بلير ونيوكلاي ميلادينوف".

وفي سياق متصل، فإنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة إعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، ويكشف عن خطط تتعلق بقوة ‌تحقيق الاستقرار ‌التي أقرتها الأمم المتحدة للقطاع الفلسطيني خلال أول اجتماع رسمي ‌لمجلس السلام ⁠الأسبوع المقبل، حسبما قال مسؤولان أميركيان كبيران، الخميس.

وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا إلى رويترز ⁠وطلبا ‌عدم نشر اسميهما، أن من ⁠المنتظر أن تحضر وفود ⁠من ما لا يقل عن ⁠20 دولة، بما في ذلك العديد من رؤساء الدول، الاجتماع المقرر في العاصمة الأميركية واشنطن، والذي سيرأسه ترامب في 19 ‌فبراير.

وستشمل اجتماعات مجلس السلام أيضا تقارير مفصلة عن عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي أنشئت لتتولى الإدارة المدنية اليومية لقطاع غزة بدلا من حماس، وقد أعلنت اللجنة عن أعضائها وعقدت أول اجتماع لها في يناير.

كما ستغطي التحديثات الأخرى المساعدات الإنسانية لغزة بالإضافة إلى الشرطة في غزة، حسبما قال المسؤولان.

ووقع ترامب وثائق في دافوس، في 23 يناير لإنشاء "مجلس السلام"، وحظي إنشاء المجلس بتأييد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كجزء من خطة ترامب لغزة.