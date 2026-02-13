ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة بيانا أفاد بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، أدت إلى مقتل مواطن.

ويسعى ⁠لبنان إلى وضع ‌جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بما يتماشى مع وقف ⁠إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر 2024، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وتشن إسرائيل غارات منتظمة في لبنان منذ نهاية الحرب مع حزب الله، في هجمات قالت مصادر أمنية لبنانية إلى أنها أودت بحياة نحو 400 شخص.

وتتهم إسرائيل حزب ‌الله بالسعي لإعادة التسلح في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بينما تؤكد الجماعة التزامها بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص قد قال الأربعاء إن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي قدما في ⁠تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني.

وأضاف مرقص، إن القرار سيستند إلى عرض سيقدمه قائد الجيش يعرض فيه قدرات القوات المسلحة واحتياجاتها في ‌هذا الشأن، حسبما نقلت "رويترز".

وأوضح مرقص أنه "قد فرغنا ‌من المرحلة الأولى، جنوب نهر ‌الليطاني والحكومة الأسبوع ⁠المقبل ستتخذ قرارا فيما يتعلق بالمرحلة الثانية في ضوء ما سيورده قائد الجيش من حاجات وقدرات.. لنتخذ القرار في ذلك في ضوء هذا الشرح".