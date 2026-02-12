وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا إلى رويترز ⁠وطلبا ‌عدم نشر اسميهما، أن من ⁠المنتظر أن تحضر وفود ⁠من ما لا ​يقل عن ⁠20 ​دولة، بما في ذلك العديد من رؤساء ​الدول، الاجتماع المقرر في العاصمة الأميركية واشنطن، والذي سيرأسه ترامب في ​19 ‌فبراير.

ولم يتم بعد كشف أي تفاصيل رسمية بشأن خطط ترامب للاجتماع الأول لـ"مجلس السلام".

ووقع ترامب وثائق في دافوس، في 23 يناير لإنشاء "مجلس السلام".

وقد حظي إنشاء المجلس بتأييد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كجزء من خطة ترامب لغزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، خلال زيارته لواشنطن إن إسرائيل قد انضمت إلى المجلس.

وأثار ترامب مخاوف من أن مجلس السلام قد يحاول حل صراعات أخرى حول العالم ويتنافس مع الأمم المتحدة.

وقال المسؤولان الأميركيان إن اجتماع الأسبوع المقبل سيركز فقط على غزة.

وأضاف المسؤولان أن جزءا رئيسيا من الاجتماع سيكون إعلان ترامب عن صندوق بمليارات الدولارات لغزة، والذي سيشمل مساهمات مالية من الدول المشاركة في المجلس.

ووصف أحد المسؤولين العروض بأنها "سخية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تطلب أي تبرعات صراحة.

وقال المسؤول: "الناس جاؤوا إلينا بعروض"، وأضاف: "سيقوم الرئيس بالإعلان فيما يتعلق بالأموال التي تم جمعها".

وستشمل اجتماعات مجلس السلام أيضا تقارير مفصلة عن عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي أنشئت لتتولى الإدارة المدنية اليومية لقطاع غزة بدلا من حماس.

وقد أعلنت اللجنة عن أعضائها وعقدت أول اجتماع لها في يناير.

كما ستغطي التحديثات الأخرى المساعدات الإنسانية لغزة بالإضافة إلى الشرطة في غزة، حسبما قال المسؤولان.