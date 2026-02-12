ولفتت القيادة إلى أنه "خلال الشهرين الماضيين نفّذت القوات الأميركية ضرباتٍ استهدفت أكثر من 100 هدف باستخدام ما يزيد عن 350 قذيفة دقيقة ما أسفر عن القبض على أكثر من 50 إرهابياً من تنظيم داعش أو قتلهم".

من جانبه، قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية: "تبقى القوات الأميركية على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات قد ينشأ من تنظيم داعش في المنطقة وذلك في إطار دعمنا للجهود التي يقودها شركاؤنا لمنع عودة ظهور هذه الشبكة الإرهابية".

وتابع: "يُعدّ استمرار الضغط على تنظيم داعش أمراً بالغ الأهمية لحماية الولايات المتحدة وتعزيز الأمن الإقليمي".

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الخميس، عن استلام الجيش السوري لقاعدة التنف العسكرية من الجانب الأميركي.

وقالت الوزراة في بيان: "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأميركي قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف".

وأكملت: "ستبدأ قوات حرس الحدود في الوزارة استلام مهامها والانتشار بمنطقة التنف خلال الأيام القادمة".

وتنشر الولايات المتحدة في سوريا والعراق جنودا في إطار التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي شكّلته في العام 2014، بعدما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من البلدين إلى حين دحره من آخر معاقله بالعراق في العام 2017 وفي سوريا بالعام 2019.