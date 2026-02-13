وبحسب بيانات "FTS"، فقد حلت المساعدات الحكومية الإماراتية في المرتبة الأولى عالميا ضمن قائمة "المانحون العالميون 2025" في غزة والضفة الغربية.

وأوضحت البيانات أن المساهمات الحكومية الإماراتية في غزة والضفة بلغت نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعادل نحو 38.04 في المئة من إجمالي التمويل العالمي البالغ نحو 4 مليارات دولارات.

وكانت المساهمات الحكومية الإماراتية في غزة والضفة الغربية تصدرت أيضا قائمة "المانحون العالميون 2024" بأزيد من 677 مليون دولار، متبوعة بالمساعدات الحكومية الأميركية (635 مليون دولار)، ثم المساعدات الحكومية الألمانية (222 مليون دولار).

وضاعفت دولة الإمارات جهودها وكثفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، وقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

وكانت دولة الإمارات كرست، خلال عام 2025، حضورها كواحدة من أبرز قوى العمل الإنساني على مستوى العالم، عبر مبادرات ومشاريع نوعية تخطت حدود الاستجابة الطارئة لتبني منظومات إنسانية وتنموية طويلة الأمد، تعزز جودة الحياة وتمكّن المجتمعات الأكثر حاجة.