وأبرزت بيانات "FTS" أن المساعدات الحكومية الإماراتية حلت في المرتبة الأولى عالميا ضمن قائمة "المانحون العالميون 2025" في السودان، بنحو 86.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 17.70 بالمئة من إجمالي التمويل العالمي المسجل للسودان في عام 2025.

كما تظهر في قائمة كبار المانحين "UAE Aid"، التي ساهمت بأكثر من 39 مليون دولار (المركز الرابع)، بما يعادل نحو 7.98 بالمئة من إجمالي المساعدات.

ويعني ذلك أن إجمالي المساعدات المرتبطة بدولة الإمارات في السودان خلال عام 2025، يصل إلى نحو 126 مليون دولار.

هذا وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بتمويل قدره 59 مليون دولار، تلتها وزارة الخارجية الأميركية بنحو 45 مليون دولار.

وتظهر بيانات "UAE AID"، المنشورة على موقعها الرسمي، أن النسبة الأكبر من مساعداتها الموجهة للسودان خُصصت لقطاع خدمات الدعم والتنسيق، يليه قطاع المساعدات الغذائية، ثم المواد الإغاثية المتنوعة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.

ويعكس ذلك أولوية الاستجابة التشغيلية واللوجستية وتوفير الغذاء والإغاثة المباشرة، باعتبارها الاحتياجات الأكثر إلحاحا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في السودان.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة الدولة في الإمارات، لانا زكي نسيبة، أن دولة الإمارات ستساهم بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق السودان الإنساني.

وأوضحت: "هذه المساهمة تعكس التزامنا القوي بضمان وصول المدنيين المتأثرين بالحرب الأهلية إلى الغذاء، والرعاية الطبية، والماء النقي، والمأوى وجميع الضروريات المنقذة للحياة".

جدير ذكره أن دولة الإمارات تواصل دعمها المستمر لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوداني في إطار التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية التي يمر بها السودان، حيث قدمت الدولة 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015 -2025).

كما تؤكد دولة الإمارات على أهمية العمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وضرورة إرساء هدنة إنسانية تضمن حماية المدنيين، وتسهل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني.