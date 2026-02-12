وأشار التقرير إلى أن الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش".

وأصدر التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأمين العام أنطونيو غوتيريس، دون ذكر تواريخ أو تفاصيل المحاولات ضد الشرع، وهو الهدف الرئيسي، أو وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وذكرت الوثيقة أن محاولات الاغتيال تشكل دليلا إضافيا على أن التنظيم المتطرف لا يزال عازما على تقويض الحكومة السورية الجديدة و"يستغل بنشاط الفراغات الأمنية وعدم اليقين" في سوريا، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأضاف التقرير أن المجموعة الواجهة وفرت للتنظيم "نفيا منطقيا للمسؤولية" و"حسّنت قدراته العملياتية".

وكانت حكومة الشرع قد انضمت في نوفمبر الماضي إلى التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا.

ووفق خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فإن "داعش" لا يزال يعمل في أنحاء البلاد، مستهدفا بشكل أساسي قوات الأمن، خصوصا في الشمال والشمال الشرقي.

والشهر الماضي، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، إن لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس الشرع.

وذكر باراك وقتها، في حوار مع موقع "المونيتور"، أن "جهود الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفا للاغتيال من قبل المتشددين الساخطين".

وشدد المبعوث الأميركي على الحاجة إلى "تنسيق نظام حماية حول الشرع"، مبرزا "أنا متأكد من أن مصالحنا ومصالح الشرع هي نفسها، وهو ذكي وواثق مما يفعل".

وكشف مسؤولان كبيران في نوفمبر الماضي أن سوريا أحبطت مؤامرتين منفصلتين لداعش لاغتيال الشرع.

وأوضح المصدران، وهما مسؤول من الشرق الأوسط ومسؤول أمني سوري، أن المؤامرتين اللتين استهدفتا الشرع جرى إحباطهما خلال الأشهر القليلة الماضية.