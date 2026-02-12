وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، إن "البنتاغون" يجهز مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات لنشرها في الشرق الأوسط استعدادا لهجوم محتمل على إيران.

ووفق الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية للمنطقة إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وقد يُصدر الأمر للنشر خلال ساعات.

وكان الرئيس ترامب، قد قال مساء الأربعاء، إن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض "كان جيدا للغاية".

وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "انتهيتُ للتو من لقائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من ممثليه".

وأضاف: "كان لقاء جيدا للغاية، وتستمر العلاقات الوطيدة بين بلدينا".

وأوضح: "لم نتوصل إلى أي اتفاق سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاق".

وتابع: "في حال تحقق ذلك، أبلغتُ رئيس الوزراء بأن هذا سيكون خيارنا المفضل. أما في حال تعذر ذلك، فسننتظر لنرى ما ستؤول إليه الأمور".

وأردف قائلا: "في المرة السابقة، قررت إيران أن من مصلحتها عدم إبرام اتفاق، فتلقّت ضربة (مطرقة منتصف الليل)، ولم يكن ذلك في صالحها، نأمل أن تكون إيران هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية".

من جهته، ذكر مكتب نتنياهو: "أنهى رئيس الوزراء لتوّه اجتماعا في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وفريقه. ناقش الجانبان خلال الاجتماع المفاوضات مع إيران، والأوضاع في غزة، والتطورات الإقليمية. وقد شدد رئيس الوزراء على الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل في سياق المفاوضات، واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والاتصال الوثيق بينهما".