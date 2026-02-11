وبحسب مصادر، فإن القوات الحكومية أطلقت النار على المحتجين أثناء إنزالِهم العلَمَ اليمني فوق مبنى السلطة المحلية، بعد أن تجمع الآلافُ منهم في المدينة دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي رغم منع الكثيرين من قِبل القوات الحكومية عند مداخل عتق.

من جهته حمَّل المجلس الانتقالي الجنوبي اللجنةَ الأمنية والأجهزة العسكرية المسؤولية الكاملة، مؤكدا أن القوات اقتحمت مواقعَ الفعالية وأطلقت الرصاص على المتظاهرين السلميين، مُعتبرا أن ما جرى يُعد انتهاكا صارخا للحق في التظاهر.

في هذا السياق، قال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي اليمني والممثل الخاص لرئيس المجلس، عمرو البيض، في حديث مع "سكاي نيوز عربية":