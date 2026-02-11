وقال البيان: "إن الخطوات الجديدة التي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية تؤدي إلى نتائج عكسية وتتعارض مع القانون الدولي".

وتابع: "الخطوة تُهدد بتقويض الجهود الدولية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز المساعي السلمية في المنطقة".

وأكمل البيان: "يُؤكد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت المتمثل في عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن القرارات التي تؤثر على تنفيذ بروتوكول الخليل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تُعرّض للخطر الوضع الراهن الحساس للمواقع الدينية".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بتحقيق سلام دائم ومستدام وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، على أساس حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة وديمقراطية ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقادرة على البقاء جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".

وتابع: "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، لتحقيق هذا الهدف"، مضيفا: "ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ تدابير أحادية الجانب من شأنها تصعيد التوترات وتقويض فرص التوصل إلى حل تفاوضي. يحضى هذا الأمر بأهمية خاصة في الوقت الذي تُبذل فيه جهود دولية منسقة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".