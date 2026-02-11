وقال المصدر: "قصفت مسيرة مستودع برنامج الغذاء العالمي في مدينة كادقلي الأربعاء وأحدثت دمارا في المبنى وخسائر في المواد الغذائية المخزنة به"، من دون تحديد الجهة التي تقف خلف الهجوم.

واتهم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الجيش السوداني بقصف وتدمير مباني برنامج الغذاء العالمي في كادوقلي بولاية جنوب كردفان بوسط البلاد.

وقال تحالف تأسيس، في بيان صحفي: "تستمر جرائم جيش جماعة الإخوان الإرهابية في هذه الحرب، حيث قامت مليشيات الجيش اليوم باستهداف مباني برنامج الغذاء العالمي في مدينة كادوقلي بواسطة مسيرة استراتيجية، ونتج عن ذلك تدمير مباني البرنامج".

وأشار إلى "إن استمرار هذا الخداع والتضليل وهذه الجرائم تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي يعد حافزاً لهؤلاء المجرمين للاستمرار في هذه الانتهاكات والتجاوزات".

وتابع تحالف تأسيس: "يجب على المجتمعين الإقليمي والدولي قطع الطريق على هؤلاء الإرهابيين ومواجهتهم بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والعسكرية، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة السودانيين وإيقاف هذه الحرب".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني بخصوص هذه الاتهامات.