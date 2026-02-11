وأكدت القيادة المحلية للمجلس في بيان أن "القوات الأمنية اقتحمت موقع الفعالية فجرا، وكسّرت المنصة، وطوّقت المكان بعشرات المدرعات والأطقم العسكرية، قبل أن تُطلق النار بشكل مباشر على المتظاهرين وهم عزّل".

وشدد البيان على أن اللجنة الأمنية رفضت كل المبادرات الهادفة لتأمين الفعالية ومنع أي احتكاك، بما في ذلك نقل موقعها بعيدا عن المؤسسات الحكومية.

وبحسب شهود عيان فإن القوات الحكومية أطلقت النار على المحتجين أثناء تواجدهم أمام مقر مبنى السلطة المحلية .

ودعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، الأربعاء، أبناء الجنوب لمواصلة النضال في الساحات والميادين والالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما طالب الزبيدي أبناء الجنوب بالتمسك بمبادئ الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي.