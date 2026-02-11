ويأتي ذلك بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية.

وجاء التشكيل الوزاري في مصر كالتالي:

حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.

كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.

منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.

بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.

صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.

محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.

حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.

جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.

أحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.

خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.

محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.

وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.

أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.

سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.

وصرح المُتحدث الرسمي محمد الشناوي بأن قرار السيسي رقم (75) لسنة 2026 ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع الرئيس، بحضور رئيس مجلس الوزراء.