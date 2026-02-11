وكشف الموقع البريطاني نقلا عن الوثيقة المسربة أن قوات الدعم السريع هي من استهدف القافلة بعد رصدها وتحديد طبيعة حمولتها.

وهذا يتناقض مع رواية جرى الترويج لها بشأن تعرض "قافلة مساعدات إنسانية" لهجوم عسكري.

وتوضح الوثيقة أن القافلة كانت مصنفة ظاهريا على أنها قافلة إنسانية لتسهيل مرورها عبر مناطق القتال.

ولم يصدر تعليق رسمي مفصل يوضح التناقض بين الرواية المعلنة ومضمون الوثيقة، طبقا للصحيفة.

وكان هجوم وقع يوم الجمعة الماضي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

وكانت قوات الدعم السريع نفت استهداف المساعدات الإنسانية، معتبرة أن مهاجمة قوافل الإغاثة وممرات ونقاط عبورها الحدودية "جريمة مكتملة الأركان"، متهمة الجيش السوداني باستهداف قوافل الإغاثة والمساعدات وإعاقة وصولها.