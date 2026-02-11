وشدد المالكي على أن "الشعب العراقي عانى طويلًا من الحروب والعنف ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة".

وأوضح أن "التهدئة وتكاتف الجميع وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة تمثل الأساس لبناء دولة مستقرة".

وقال: "هذا الاستقرار يهيّئ بيئة آمنة تشجّع الاستثمار وتوفّر فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء الوطن".

وفي وقت سابق، حذر ترامب العراق من اختيار المالكي، المدعوم من إيران، رئيسا للوزراء مرة أخرى وإلا فإن واشنطن لن تساعد العراق المنتج الرئيسي للنفط والحليف الوثيق للولايات المتحدة.

ورفض المالكي تهديد ترامب وقال في منشور على منصة إكس: "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأميركي ‌السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته".