ووفق الصحيفة، فإن خطة نزع سلاح حماس، ستكون على مراحل، وقد تستغرق أشهرا أو أكثر للتنفيذ.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين، إن مسودة الخطة، تسمح لحماس بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة مؤقتا، مقابل تسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات داخل حماس حول نزع السلاح، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب ترى أن نزع سلاح حماس، شرط أساسي لنشر قوة دولية، وإطلاق عملية إعادة إعمار غزة.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل، لن تسحب قواتها من غزة قبل نزع سلاح حماس وباقي الفصائل المسلحة.

وما زالت الهدنة التي تسري في غزة منذ العاشر من أكتوبر بعد عامين من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، تشهد خروقات يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها.

وما زال عدد من مقاتلي حماس محاصرون في الأنفاق أسفل منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي بالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر، المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى العالم الخارجي الذي بقي مغلقا بصورة شبه كاملة منذ مايو 2024، قبل إعادة فتحه بشكل محدود أمام حركة الأفراد الأسبوع الماضي، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وتسيطر إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع الفلسطيني المحاصر، وتشنّ منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، غارات تقول إنها رد على انتهاك الاتفاق.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس ما زال لديها نحو 20 ألف مقاتل وقرابة 60 ألف بندقية كلاشنيكوف في قطاع غزة، وفقما أوردت "فرانس برس".

واندلعت الحرب بعد هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا، وفقا لحصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وحولت الحرب التي شنتها إسرائيل عقب الهجوم قطاع غزة إلى أنقاض والغالبية العظمى من سكانه إلى نازحين.

وخلفت الغارات والقصف الإسرائيلي خلال أكثر من عامين أكثر من 72032 قتيلا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.