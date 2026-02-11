وجاء دخول الدفعة الأولى ثمرةً لجهود مكثفة بذلها فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، الذي عمل على مدار الساعة عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية لاستكمال عمليات التفريغ والاستلام والفرز وإعادة الترتيب وتجهيز الشحنات وفق الاحتياجات، بما يضمن انسيابية التحريك وسرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.

وأكد فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي أن العمل يتم وفق منظومة دقيقة ومنظمة، وبوتيرة متواصلة ليلا ونهارا، لتسريع وتيرة إدخال المساعدات وتقديم الدعم العاجل للأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وهذه المساعدات هدية من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بمناسبة قرب شهر رمضان.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام عملية "الفارس الشهم 3" بمواصلة دعم الفلسطينيين، وتكثيف الاستجابة الإنسانية عبر تسيير المساعدات بشكل مستمر.