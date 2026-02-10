وأكد البيان التمسك بالإعلان الدستوري الصادر في 2 يناير 2026 باعتباره الإطار القانوني الناظم لمرحلة استعادة دولة الجنوب، مشددا على أن أي قرارات أو ترتيبات سياسية تتخذ خارج مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تمثل إرادة الشارع الجنوبي ولا تعبر عن تطلعاته.

ورفضت المليونية بشكل قاطع أي محاولات تستهدف حل المجلس الانتقالي أو إضعافه، معتبرة أن المجلس يمثل الحامل السياسي الشرعي لقضية الجنوب، وأن المساس به يعد استهدافا مباشرا لإرادة الجنوبيين.

وشدد البيان على أن حضرموت جزء أصيل من الجنوب، داعيا إلى تمكين قوات النخبة الحضرمية وقوات درع الوطن من بسط السيطرة الأمنية الكاملة على محافظة حضرموت، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.

كما رفض البيان أي حوارات أو تسويات سياسية لا تلبي تطلعات الجنوبيين في استعادة دولتهم كاملة السيادة، مؤكدا أن أي حلول لا تستجيب لهذه الأهداف مرفوضة شعبيا.

ودعا المشاركون في المليونية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، محملين الأطراف المتسببة في تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية كامل المسؤولية.

وأكد البيان في ختامه استمرار التصعيد الشعبي والسلمي بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق الاستقلال واستعادة دولة الجنوب.