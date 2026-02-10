وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري طلب في مستهل اللقاء نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن تقديره للتطور الحالي في مسار العلاقات المصرية الروسية، ومؤكدا حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب تكثيف التشاور السياسي والأمني بما يحقق تطلعات الشعبين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي نقل تحيات وتقدير الرئيس الروسي إلى الرئيس السيسي، مؤكدا الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، وحرص القيادة الروسية على تطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون التجاري والاستثماري، مشددا على اعتزاز بلاده بالتعاون القائم في إنشاء محطة الضبعة النووية.

تناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمساعي المصرية الرامية إلى حفظ السلم والاستقرار الإقليميين.

ومن جانبه، أعرب المسؤول الروسي عن تقدير بلاده الكبير للجهود التي اضطلعت بها مصر والرئيس لوقف الحرب ورفض تهجير سكان قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات اللازمة.

وشهد اللقاء، وفق المصدر، التأكيد على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب أي جولات جديدة من التصعيد في المنطقة، والتوافق على تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لخفض التوتر والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات الإقليمية والدولية.