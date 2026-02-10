وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي تشاور مع رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر الشناوي أن الرئيس المصري أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، المجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.