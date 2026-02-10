وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي وزيرة الدولة لانا نسيبة، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، وبحضور سفير دولة الإمارات لدى إيران خالد بالهول، وسفير إيران لدى دولة الإمارات رضا عامري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية إن الطرفين رحبا بعقد هذه المشاورات، باعتبارها فرصة لمعالجة مجموعة واسعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وناقشا العلاقات الثنائية، والسبل العملية لتعزيز المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

وأضاف البيان أن الجانبان استعرضا عددا من ملفات السياسة الخارجية، بما في ذلك آخر التطورات الإقليمية التي تؤثر في السلم والأمن، والجهود الجارية لمعالجتها.

واختتمت المشاورات بالاتفاق على مواصلة التنسيق المنتظم وتفعيل اللجان الفنية المشتركة لتسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وخلال زيارتها إلى طهران، التقت لانا نسيبة أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث نقلت تحيات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحثت معه القضايا التي تؤثر في السلم والأمن الإقليميين.