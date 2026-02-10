وقال الجيش إنه "خلال غارة ليلية جنوبي سوريا، تم تدمير مستودع أسلحة تابع للجماعة الإسلامية".

واحتوى الهدف الواقع في قرية بيت جن، وفقا للجيش، على كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك "أسلحة نارية وألغام ومعدات عسكرية أخرى".

كما شمل الهجوم توغل قوة برية إسرائيلية، لـ"تحديد موقع وتدمير مستودع لوسائل قتالية تابع لتنظيم الجماعة الإسلامية"، وفق المتحدث باسم الجيش.

ونشر الجيش مقطع فيديو للعملية، يظهر غارة جوية ثم عملية برية ينفذها جنود إسرائيليون.

وأتى الهجوم الإسرائيلي بعد أشهر من اشتباك مسلح بين عناصر الجماعة مع قوات إسرائيلية في القرية ذاتها أثناء محاولة اعتقالهم، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، بعضهم بجروح خطيرة.

ويأتي الإعلان عن العملية بعد يوم من اعتقال قوات إسرائيلية خاصة عضوا بارزا في الجماعة الإسلامية جنوبي لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الجماعة الإسلامية "تقدمت خلال الحرب، وما زالت تسعى إلى شن عمليات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها في القطاع الشمالي".

كما سبق أن اتهم الجيش الجماعة بالتعاون الوثيق مع حزب الله وحماس في كل من لبنان وسوريا، وبامتلاكها "مواقع عسكرية" جنوبي لبنان، وبنية تحتية على طول الحدود السورية اللبنانية وفي جنوب سوريا.