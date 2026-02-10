وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن أربعة فلسطينيين قتلوا جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية غرب مدينة غزة، مساء الاثنين.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، ما ألحق أضرارا أيضا بخيام للنازحين في محيط الشقة.

وأفادت مصادر طبية، بأن عدد القتلى في الغارة ارتفع إلى أربعة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي جرى نقلها إلى مستشفى الشفاء، لترتفع حصيلة القتلى في القطاع منذ فجر الاثنين إلى ستة أشخاص.

وأفاد مستشفى الشفاء بسقوط القتلى في ظل وقف إطلاق النار المطبق منذ أشهر، والذي شهد استمرارا للقتال.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه قصف أهدافا ردا على تعرض قواته لإطلاق نار في مدينة رفح الجنوبية، وهو ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يضرب الأهداف "بطريقة دقيقة".

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحماس بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023.

وكان ترامب قد صرح حينها بأن هذه الخطة ستؤدي إلى "سلام قوي ودائم ومستدام".