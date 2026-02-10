وقالت وزارة الخارجية والتنمية في بريطانيا في بيان: "تدين المملكة المتحدة بشدة قرار المجلس الأمني الإسرائيلي أمس بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وأضافت أن "التغييرات الكبيرة المقترحة بشأن الأراضي والتنفيذ والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية سوف تقوض الجهود الرامية إلى المضي تجاه إحلال السلام والاستقرار".

وشددت على أن "موقف المملكة المتحدة واضح: أي محاولة أحادية الطرف لتغيير التكوين الجغرافي والديموغرافي لفلسطين غير مقبولة نهائيا، وتتعارض مع القانون الدولي. ونحن ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات فورا".

واعتبرت أن "حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيد الممكن لإحلال السلام على المدى الطويل، حيث تعيش إسرائيل بأمان وأمن جنبا إلى جنب مع فلسطين ذات سيادة وقادرة على البقاء".