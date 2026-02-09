وقالت وزاراة الخارجية الأميريكة في تغريدة على منصة "إكس" إن وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والأمم المتحدة قامت بتيسير المحادثات التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت الخارجية الأميريكة أن المحادثات تركزت حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وفي نوفمبر الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم.

ودعا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2797، إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي، باعتباره خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام لهذه القضية، وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويعتبر القرار رقم 2797 أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى".