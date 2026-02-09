وأفادت مصادر مطلعة سكاي نيوز عربية" بأن الحالات الصحية للمصابين تراوحت بين إصابات متوسطة وبالغة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية فور وصولهم، قبل نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وفقا لتقييم كل حالة.

وبحسب بيانات مجمعة حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد المصابين الذين دخلوا مصر حتى الآن 53 مصابا، يرافقهم 89 مرافقا، جرى توزيعهم على عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية في عدة محافظات.

وفي سياق متصل، شهد اليوم نفسه دخول وتفريغ 83 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر كرم أبو سالم إلى الجانب الآخر، في إطار الجهود المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة.