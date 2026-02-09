وأفادت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بأن هذا الأداء يمثل مستوى قياسيا جديدا للعام الثالث على التوالي، بعدما سجلت الإمارة 18.72 مليون زائر في عام 2024.

واختتمت الإمارة عام 2025 بأداء استثنائي بتجاوز عدد الزوار حاجز المليوني زائر خلال شهر ديسمبر وحده للمرة الأولى في تاريخ الإمارة، لتواصل دبي هذا الزخم القوي خلال عام 2026.

وقد أسهمت الشراكات الإستراتيجية، والحملات التسويقية العالمية، واستضافة الأحداث الرئيسية الكبرى في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن" الأداء القياسي لقطاع السياحة في دبي خلال عام 2025 يعكس ثمرة الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ لترسيخ مكانة دبي ضمن أهم ثلاث مدن سياحية في العالم".

وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد "متانة النموذج التنموي الذي تتبناه الإمارة، والقائم على التخطيط طويل المدى، والمرونة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص".

وقال: إن "مواصلة تسجيل الأرقام القياسية للعام الثالث على التوالي، إلى جانب تجاوز حاجز المليوني زائر في شهر واحد للمرة الأولى، يرسخ المكانة العالمية لدبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة".

وأكد الشيخ حمدان بن محمد أن قطاع السياحة يشكل أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتابع: "نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة سياحية متكاملة ترتقي بجودة تجربة الزوار، وتعزز تنافسية دبي عالميا، وتدعم استقطاب الاستثمارات والمواهب، بما يترجم رؤية دبي كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه وجودة الحياة".

وقد نجحت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تنفيذ إستراتيجية متنوعة على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء المحليين وأكثر من 3,000 شريك دولي، ما أسهم في جذب المزيد من الزوار الجدد وكذلك المتكررين من الأسواق التقليدية والواعدة على حد سواء، وأثمر ذلك عن نمو أعداد الزوار من المناطق الرئيسية، إلى جانب تعزيز استقطاب الإمارة لشريحة واسعة من المقيمين الدائمين والمستثمرين والشركات الجديدة.

وخلال شهر ديسمبر، استقبلت دبي 2.04 مليون زائر دولي، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 6 بالمئة، في حين سجلت رقمها القياسي السابق في يناير 2025، وبلغ 1.94 مليون زائر.

وتشير البيانات إلى أنه بالنسبة لمصدر الزوار حسب المنطقة الجغرافية، فقد استحوذت منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 26 بالمئة من إجمالي زوار دبي خلال عام 2025، حيث بلغ عددهم 2.99 مليون زائر بما يعادل 15 بالمئة للمنطقة الأولى، و2.17 مليون زائر بما يعادل 11 بالمئة للمنطقة الثانية.

ومجددا استحوذت منطقة أوروبا الغربية على النسبة الأكبر من زوار دبي بواقع 4.10 ملايين زائر بما يعادل 21 بالمئة مقارنة بعدد 3.74 ملايين زائر في عام 2024، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ 2.89 مليون زائر بما يعادل 15 بالمئة، ومنطقة جنوب آسيا بـ 2.89 مليون زائر بما يعادل 15 بالمئة، ثم شمال شرق وجنوب شرق آسيا بـ 1.85 مليون زائر بما يعادل 9 بالمئة، والأمريكيتان بـ 1.40 مليون زائر بما يعادل 7 بالمئة، ومنطقة أفريقيا بـ 897 ألف زائر بما يعادل 5 بالمئة، وأسترالاسيا بـ 401 ألف زائر بما يعادل 2 بالمئة.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن هذا الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال عام 2025 يؤكد الكفاءة العالية للنموذج الاقتصادي في دبي، القائم على شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D.

وأضاف أنه "في ظل القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ يواصل قطاع السياحة دوره المحوري كأحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد، من خلال إسهامه المباشر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات، وجذب الكفاءات والمواهب، وهذا ما يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق النمو المستدام للجميع، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33".