وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن الإعلان العلني عن الإنجازات الدفاعية قد تم إيقافه في الوقت الراهن نتيجة اعتبارات أمنية.

وفي حديثه للصحفيين على هامش مراسم تقديم 100 طائرة مسيرة مخصصة للإنقاذ إلى جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أوضح العميد رضا طلائي‌ أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا بالغ الأهمية في تكنولوجيا الدفاع.

وأضاف أن وزارة الدفاع استثمرت في هذا المجال، وتعمل على تطوير برامج الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات الدقيقة، والتقنيات السيبرانية.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع، فقد تم تعليق الكشف العلني عن المعدات والإنجازات الدفاعية في الوقت الحالي بسبب الاعتبارات الأمنية ومبدأ الحماية.

وأكد في الوقت نفسه أن الإنجازات الدفاعية الجديدة قد تم تسليمها بالفعل ودمجها ضمن وحدات الدفاع الإيرانية.