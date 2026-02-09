وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وعدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح.

وجددت الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فورا، ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.

وأكدت الوزارة على موقف الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المشترك بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الخارجية أن التزام دولة الإمارات بدعم الشعب السوداني راسخ ومستمر، مشيرة إلى إعلانها مؤخرا عن تعهد مالي بقيمة 500 مليون دولار أميركي للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، ودورها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023.