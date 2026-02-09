والإثنين قال لاريجاني على حسابه بمنصة "تلغرام"، إنه "سيلتقي كبار المسؤولين في السلطنة لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن التعاون الثنائي على مختلف المستويات".

واستأنفت إيران والولايات المتحدة في مسقط، الجمعة، المحادثات المتصلة بملف إيران النووي، وهي الأولى منذ الحرب التي شنتها عليها إسرائيل في يونيو الماضي وشاركت فيها القوات الأميركية.

وتهد المحادثات غير المباشرة إلى إتاحة فرصة جديدة للدبلوماسية، في ظل تزايد حشد القوات الأميركية قرب إيران وتوعد ⁠طهران بالرد بقوة في حال تعرضها لهجوم.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات.