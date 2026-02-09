وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية معارضة، قال بوريا حميدي، وهو من مدينة بوشهر جنوبي إيران: "إذا كنتم تشاهدون هذا، فأنا لست موجودا بعد الآن".

وزعم حميدي في مقطع الفيديو الذي سجله بالإنجليزية ويبلغ طوله نحو 10 دقائق، أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

واعتبر أن "عقد صفقة مع هذا النظام خيانة لكل من ضحى بحياته. لذا أرجوكم، أتوسل إليكم، افعلوا كل ما في وسعكم لإيقاف هذه الصفقة".

وأشار حميدي إلى أن ترامب حث الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، و"قد فعلنا. لقد وثقنا به"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يمرون بلحظة يأس، والهجوم الأميركي على إيران سيكون أملهم الأخير. لا تتخيلون مدى اليأس الذي يعيشه شعبنا الآن. أنا شخصيا لا أستطيع الأكل ولا النوم".

كما وصف رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل بـ"الخيار الأمثل لتشكيل حكومة انتقالية"، داعيا جماعات معارضة خارج إيران إلى "التوحد ووقف الاقتتال فيما بينها".

وحسب شبكة "إيران إنترناشونال"، فإن حميدي انتحر بعد نشر الفيديو.

وكان ترامب هدد مرارا بشن ضربات على إيران، إلا أنه أجل اتخاذ قراره تزامنا مع بدء مفاوضات مع طهران تستضيفها سلطنة عمان.