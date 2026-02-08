وسُجّل الحادث بالطريق الإقليمية رقم 4704، عند أحد الروافد الرئيسية لوادي الرميلات، حيث باغتت السيول القوية سيارة خفيفة كانت تقل خمسة أشخاص، قبل أن تجرفهم المياه.

وباشرت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية عمليات البحث والإنقاذ فور إشعارها بالحادث، مع تعبئة شاملة للموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، بما في ذلك فرق للغطاسين، وكلاب مدربة، وطائرة بدون طيار (درون)، فضلا عن مساهمة متطوعين من ساكنة المنطقة، حسب المصدر ذاته.

وقد أسفرت عمليات التمشيط والبحث، ليل السبت، عن انتشال جثتي ضحيتين (فتاة تبلغ 14 سنة وطفل عمره سنتان)، قبل أن يتم، صباح اليوم الأحد، العثور على جثتين أخريين (طفل يبلغ 12 سنة ورجل في عقده الثالث)، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس.

جدير بالذكر أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.